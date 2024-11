NOS Nieuws • vandaag, 18:02

Lange rijen in Khan Younis door voedseltekorten: 'Ik kreeg een kwart brood en moest weer gaan'

In de stad Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook staan mensen uren in de rij voor brood en maaltijden. Door het voedseltekort ontstaat er enorme drukte op de plekken waar wel iets te eten te krijgen is.