NOS Nieuws • vandaag, 17:33

Zo'n Vikingzwaard is een 'once in a lifetime-vondst', zegt vinder Sander Visser

In Witmarsum in Friesland is een deel van een Vikingzwaard gevonden. Het gaat om het bovenste gedeelte van een zwaard, een versiering van het handvat, dat de pommelkap wordt genoemd. Amateurarcheoloog Sander Visser vond hem met zijn metaaldetector.