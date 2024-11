NOS Nieuws • vandaag, 09:33

Opnieuw protest in Georgië tegen verkiezingsuitslag: politie gebruikt traangas

In Tblisi, de hoofdstad van Georgië, probeert de politie met onder meer traangas een einde te maken aan een demonstratie. Sinds de verkiezingen is het onrustig; er zou met de stemmen zijn gefraudeerd. Ook is er kwaadheid over Russische inmenging.