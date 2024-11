NOS Nieuws • vandaag, 19:01

Er gaat veel mis in geboortezorg voor asielzoekers: 'We verliezen mensen uit het oog'

De geboortezorg in asielzoekerscentra gaat lang niet altijd goed, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In Ter Apel is het spreekuur in het azc, zodat de drempel om langs te gaan voor controles zo laag mogelijk is.