vandaag, 20:28

Paul vs. Tyson: 'Een soort circusact, maar je wil toch zien wat er gebeurt'

Is het sport of entertainment? Het boksduel tussen Jake Paul en Mike Tyson vannacht zal hoe dan ook over de hele wereld goed bekeken worden. Ook Remy Bonjasky, oud-wereldkampioen kickboksen, kijkt er naar uit.