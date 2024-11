NOS Nieuws • vandaag, 07:49

Moslims na geweld Amsterdam: 'Maak onderscheid tussen wat mensen doen en zijn'

Het is een turbulente week geweest door het geweld in Amsterdam rond de wedstrijd Ajax-Maccabi en de nasleep. De gebeurtenissen raken moslims in Nederland, vooral als zij als één groep de schuld krijgen. Onze verslaggever bezocht de Haagse Mobarakmoskee.