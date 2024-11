NOS Nieuws • vandaag, 09:33

Gevel eruit geblazen bij explosie in Rotterdam

Door een ontploffing is er veel schade in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Ruiten zijn gesprongen, geparkeerde auto's zijn beschadigd en op de stoep liggen brokstukken. In dezelfde straat was er eerder dit jaar ook al een explosie.