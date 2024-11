NOS Nieuws • vandaag, 13:35

Zelfrijdende bus straks de busbaan op? Soepel gaat het nog niet

De proef maakt deel uit van een groter project om zelfrijdend openbaar vervoer in te zetten op eenvoudige routes om kosten te besparen. Later dit jaar is het plan dat de bus gaat rijden op een busbaan in Groningen.