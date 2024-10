NOS Nieuws • vandaag, 17:52

Syriërs in actie tegen kabinetsplan: 'De dreiging is het regime'

Honderden Syriërs zijn vandaag in Den Haag samengekomen uit protest tegen de kabinetsplannen om verschillende delen van Syrië als veilig te bestempelen. Zolang president Assad aan de macht is, is het er niet veilig, zeggen de demonstranten.