NOS Nieuws • vandaag, 16:42

Ali woont in noodopvang: 'Familie, vrienden en school zijn het belangrijkste'

Ali (11) uit Syrië woont al 2 jaar in de noodopvang, een cruiseschip in Amsterdam-Noord. Hij woont er met zijn moeder en twee jongere broertjes. Het Jeugdjournaal sprak met Ali over het leven in de noodopvang.