NOS Nieuws • vandaag, 14:26

Brand in tentenkamp Gaza: 'Je ziet iemand levend verbranden en kunt niets doen'

Bij een Israëlische luchtaanval op een tentenkamp in Deir al-Balah in Gaza zijn zeker vier mensen omgekomen en tientallen gewonden gevallen. Door de aanval ontstond brand in het kamp, waar ontheemde Palestijnen onderdak hadden gevonden.