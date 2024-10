NOS Nieuws • vandaag, 12:49

Nederlandse VN-gezant in Libanon: 'Als het maar geen tweede Gaza wordt'

Oud-minister van Defensie Hennis-Plasschaert is speciaal gezant van de Verenigde Naties in Libanon. Ze probeert te bemiddelen in het conflict tussen Israël en Hezbollah, maar ziet het geweld alleen maar toenemen. Correspondent Daisy Mohr sprak met haar.