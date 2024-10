NOS Nieuws • vandaag, 08:43

Overheid doet nauwelijks iets, in Libanon helpen burgers elkaar

In Libanon zijn meer dan een miljoen mensen op de vlucht die dringend voedsel, water, medicatie en onderdak nodig hebben. Maar door gebrek aan overheidssteun zijn ze vooral op elkaar aangewezen, zag correspondent Daisy Mohr in een gaarkeuken in Beiroet.