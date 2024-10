NOS Nieuws • vandaag, 08:00

Jaar na 7 oktober: 'Je moet hoop houden op vrede'

Het is bijna een jaar na 7 oktober. De terreuraanslag in Israël en de oorlog in Gaza houdt nog altijd veel mensen bezig. Ook direct betrokkenen hier in Nederland. Met de Joodse Rachel Meijler en de Gazaanse Yasmine Bashir blikken we terug.