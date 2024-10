NOS Nieuws • vandaag, 13:39

Winkelmedewerkers missen gestolen papegaai: 'Het is echt heel zwaar'

Een vrouw die een Senegalpapegaai heeft gestolen uit een dierenwinkel in Tilburg heeft deze een dag later teruggebracht. Gisteren vertelde de eigenaar nog aan Omroep Brabant hoe groot het gemis was. Zowel voor de achtergebleven vogel, als het personeel.