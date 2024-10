NOS Nieuws • gisteren, 22:30

Zij zijn terug uit Libanon: 'Weet niet of ik mijn huis ooit nog zie'

De eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders uit Libanon is geland op Vliegbasis Eindhoven. Het toestel had 185 mensen aan boord, onder wie meer dan honderd Nederlanders en hun familieleden. Na de landing was er blijdschap, maar ook verdriet.