NOS Nieuws • vandaag, 15:30

Utrechters in de rij voor tattoo van de Domtoren in de toren zelf

Hij stond jarenlang in de steigers, maar de Domtoren in Utrecht is sinds kort weer in volle glorie te zien. Om het einde van die restauratie te vieren, kunnen Utrechters vandaag een domtoren-tattoo laten zetten in de toren zelf.