NOS Nieuws • vandaag, 15:15

Is het kabinet nu al aan het wiebelen? | Rondje Binnenhof #73

Er hangt spanning in de lucht in Den Haag, precies boven het kabinet. Kunnen ze hun ruzies en verschillen wel opzij zetten? En hoe is het om minister te zijn als je eigen partij je niet steunt? Dat en meer in Rondje 73.