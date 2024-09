NOS Wielrennen • vandaag, 05:45

Roche ziet Pogacar graag toetreden tot 'Triple Crown'-club: 'Geweldig voor onze sport'

Stephen Roche was in 1987 na Eddy Merckx de tweede wielrenner die de Giro d'Italia, de Tour de France en het WK wist te winnen. Als het aan de Ier ligt, is Tadej Pogacar de volgende.