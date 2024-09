NOS Wielrennen • vandaag, 05:45

Tour 1987 | 'Ik ging zo diep dat ik aan het zuurstof moest, best beangstigend'

In de Tour de France van 1987 moest Stephen Roche in de Alpenrit naar La Plagne dieper gaan dan ooit tevoren. Het leverde hem wel de eindzege op in de Tour.