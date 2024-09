NOS Nieuws • vandaag, 15:08

Artsen in Congo wachten met smart op mpox-vaccins: 'We hebben ze heel hard nodig'

In de Democratische Republiek Congo zijn de vaccinaties nu het hardst nodig. Daar lopen de besmettingen nog steeds op en vielen al 800 doden. Het enige dat ze nu kunnen doen is pijnbestrijding met paracetamol of complicaties bestrijden met antibiotica.