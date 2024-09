NOS Nieuws • vandaag, 16:58

Achter de schermen bij de Algemene Politieke Beschouwingen | Rondje Binnenhof #72

Gerri, Xander en Marleen waren er live bij, toen de oppositie vroeg om stukken over het noodrecht. Waarom waren die zo belangrijk, en wat gebeurde er in de Tweede Kamer? Je ziet het in Rondje #72.