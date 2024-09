NOS Voetbal • vandaag, 15:12

Fraser hoopt op succes met aanwinst: 'Ihattaren heeft nog heel voetballeven voor zich'

RKC-trainer Henk Fraser was snel overtuigd van de goede wil van Mohamed Ihattaren om weer te gaan voetballen. In gesprekken die de middenvelder had met Fraser en Allach toonde Ihattaren zich van de goede kant, vertelt de coach.