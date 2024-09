NOS Voetbal • vandaag, 14:46

Ihattaren over 'hulp': 'Sommigen helpen niet. Hulp aan de persoon Mo, dát is hulp'

Gevraagd naar de hulp die hij heeft gekregen van allerlei mensen die hem de afgelopen jaren met zijn terugkeer wilden helpen, is Mohamed Ihattaren duidelijk: niet iedereen was even goede hulp.