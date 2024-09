NOS Nieuws • vandaag, 21:34

Kritiek op Schoof over asielnoodwet: 'vragen raken aan mijn persoonlijke integriteit'

Premier Schoof krijgt veel kritiek van oppositiepartijen over het opnemen van noodwet voor strengere asielmaatregelen in het regeerakkoord. Schoof legt uit dat de kritiek niet klopt, omdat de inhoudelijke discussie in de ministerraad nog niet is gevoerd.