NOS Voetbal • vandaag, 12:01

Liefting en Buurman willen 'test-VAR' in eredivisie: 'Kans om wat terug te draaien'

Veerle Buurman en Femke Liefting komen in actie op het WK onder 20 in Colombia en krijgen daar te maken met een test van de UEFA. Dat systeem zien de twee ook graag in de eredivisie.