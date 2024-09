NOS Nieuws • vandaag, 18:01

Overstromingen in Oostenrijk, deelstaat Neder-Oostenrijk uitgeroepen tot rampgebied

In vier dagen is in Oostenrijk net zo veel regen gevallen als normaal in de hele maand september. In Sankt Pölten viel 300 tot 350 millimeter regen, wat neerkomt op 350 liter per vierkante meter.