NOS Sport • vandaag, 11:03

Prado neemt WK-leiding over na val Gasjer, Herlings lijkt WK-titel te kunnen vergeten

Prado wint de GP in Shanghai en is de nieuwe koploper in het WK met nog één wedstrijd te gaan. De Spanjaard profiteert optimaal van meerdere valpartijen van zijn Sloveense rivaal Gasjer.