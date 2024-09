NOS Nieuws • vandaag, 09:02

Zware beroepen, maar minder zichtbaar: luchtverkeersleider en woonbegeleider

De laatste tijd gaat het veel over mensen met zwaar werk in het OV, de schoonmaak of bij de politie, die eerder met pensioen willen. Eén definitie van wat zwaar werk is, bestaat niet. Wat zijn nog meer zware beroepen, terwijl we er weinig over horen?