NOS Nieuws • vandaag, 12:44

Draaiend terras moet kroonjuweel worden op nieuwe Scheveningse pier

Onder meer hotels en een wellnesscentrum moeten van de Scheveningse pier weer een icoon maken. De bekende dam is in verval en moet worden gerenoveerd. In deze video krijg je een idee hoe de pier eruit moet zien vanaf 2028, als alles doorgaat.