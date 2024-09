NOS Sport • vandaag, 20:43

Amersfoort vernoemt sporthal naar nieuwe ereburger Femke Bol

Femke Bol is in haar woonplaats Amersfoort gehuldigd vanwege haar drie olympische medailles in Parijs. De atlete werd benoemd tot ereburger en krijgt en nog te bouwen sporthal in de wijk Schothorst naar haar vernoemd.