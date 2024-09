NOS Sport • vandaag, 10:22

Oekraïense zitvolleyballer in dagelijks leven militair: 'Spelen voelen als vakantie'

Dmytro Melnyk is een dronepiloot tijdens de oorlog. Daardoor had hij weinig tijd om zich voor te bereiden op de Paralympische Spelen, waar hij onderdeel is van het Oekraïens zitvolleybalteam.