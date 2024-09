NOS Sport • vandaag, 20:10

Dorsman verovert goud op 200 meter wisselslag in Parijs

In de klasse voor visueel beperkten zwom Dorsman in een tijd van 2.18,36 naar het goud, het zilver was voor de Oekraïense Danylo Chufarov en het brons voor de jonge Tsjech David Kratochvil.