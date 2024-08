NOS Nieuws • vandaag, 20:21

Kinderen laten zich 'opsluiten' in Oranjehotel: 'Je zit opeens in de gevangenis'

Het is voor veel mensen lastig voor te stellen hoe het is als je je vrijheid kwijtraakt. Zeker voor kinderen. Daarom heeft het Nationaal Museum Oranjehotel in Scheveningen het Oranjehotel junior geopend.