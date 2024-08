NOS Nieuws • vandaag, 12:41

Smullen met nonna: kokende Italiaanse oma's zijn social-hit

Heb jij ze al gezien op Instagram of TikTok? Italiaanse nonna's die in video's pasta, saus of tiramisu maken, zijn daarmee succesvoller dan menig influencer. Sommige nonna's hebben miljoenen volgers. Wat is het geheim? Onze correspondent ging kijken.