NOS Nieuws • vandaag, 18:18

Een maand na de enorme regenbui in Enschede kunnen zij nog steeds niet naar huis

Op 12 juli kwam het met bakken uit de lucht in Enschede. De wijk Pathmos, die wat lager ligt, was daar niet op voorbereid. En dus liepen flinke hoeveelheden regenwater de woningen in.