NOS Nieuws • gisteren, 22:55

Instagram-waardig Albanië is enorm populair, maar zorgen om 'betonnisering' groeien

Albanië is de snelst groeiende toeristische bestemming in Europa, en staat wereldwijd op nummer vier. 20 miljoen toeristen hopen ze dit jaar te ontvangen. Een verdrievoudiging, in vergelijking met nog maar twee jaar geleden.