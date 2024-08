NOS Nieuws • vandaag, 17:54

Op het pleintje van Worthy de Jong dromen ze ook over een Olympische 3x3-finale

Nederland won gisteren goud in de 3x3-basketbalfinale. In Amsterdam-Zuidoost is de sport erg populair. De stichting 3x3 Unites stimuleert jongeren uit de wijk mee te doen. Met succes, want ook zij dromen ervan om op de Spelen te staan.