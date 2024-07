NOS Nieuws • vandaag, 17:16

AZG-arts in Gaza: we staan op een breekpunt

Ziekenhuizen in de Gazastrook worden de afgelopen weken overstelpt met gewonden. "We kunnen het niet meer aan", zegt een arts van Artsen Zonder Grenzen in het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis. Op één dag waren daar 230 gewonden te behandelen.