NOS Nieuws • vandaag, 15:22

Deze onderwatervlieger maakt stroom van eb en vloed

In de Waddenzee bij Ameland wordt een 'onderwatervlieger' getest die de stroming als gevolg van eb en vloed omzet in elektriciteit. Economieverslaggever Rob de Koster keek mee hoe de vlieger werd losgelaten in het water.