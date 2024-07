NOS Wielrennen • vandaag, 18:41

Pogacar niet naar Spelen: 'Heeft niet geholpen dat mijn vriendin niet is geselecteerd'

Tadej Pogacar geeft in Surhuisterveen uitleg over het overslaan van de Olympische Spelen in Parijs. Na het winnen van de Giro en de Tour wil hij op vakantie en voorbereiden op het WK.