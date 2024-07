NOS Nieuws • vandaag, 14:28

Premier Schoof bij MH17-herdenking: 'Rechtvaardigheid vraagt om een lange adem'

Premier Schoof gaf een toespraak bij de MH17-herdenking in Vijfhuizen. "Ik had niets liever gehad, dan dat u hier niet was", zei hij tegen de nabestaanden.