NOS Nieuws • vandaag, 07:45

Grote brand verwoest meerdere bussen in Arriva-pand Maastricht

In een pand van Arriva in Maastricht waar ook bussen worden gestald heeft vannacht een grote brand gewoed. Er vielen geen gewonden. Meerdere bussen konden door medewerkers van het terrein gehaald worden, maar een aantal bussen ging in vlammen op.