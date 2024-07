NOS Nieuws • vandaag, 19:36

Lhbti'ers op Curaçao blij en opgelucht na toestaan homohuwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht mogen per direct trouwen op Aruba en Curaçao. Dat heeft de Hoge Raad in Den Haag geoordeeld. Tot vandaag was het homohuwelijk in de twee landen binnen het koninkrijk niet toegestaan. Lhbti'ers keken samen naar de uitspraak.