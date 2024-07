NOS Voetbal • vandaag, 18:12

Keeperstrainer Verbruggen: 'Bart maakte echt indruk op mij, hij lijkt echt geen 21'

De keeperstrainer van Bart Verbruggen, Jack Stern, is onder de indruk van Bart Verbruggen. De doelman van het Nederlands elftal is veel volwassener dan hij qua leeftijd is, zegt de Engelsman.