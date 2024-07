NOS Sport • vandaag, 12:47

Laat Van der Poel zijn snor groeien? 'Scheren pas als we winnen, hoop dat dat snel is'

Mathieu van der Poel rekent in de achtste etappe op een sterke vluchtgroep, maar ziet ook kansen in de sprint voor Jasper Philipsen of zichzelf. De belangen zijn groot.