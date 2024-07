NOS Nieuws • vandaag, 17:06

Oppositie woest na hoofddoek-tweet Agema: 'U wordt ondermijnd'

Tijdens het eerste debat van Dick Schoof is een rel ontstaan na een tweet van vicepremier Fleur Agema (PVV) over de eerder ontstane hoofddoek-kwestie. Schoof en de vicepremiers kwamen na een schorsing weer terug in de zaal en werden hard aangepakt.