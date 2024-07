NOS Nieuws • vandaag, 19:05

Hoe de Braziliaanse cultuur steeds meer invloed krijgt op Portugal

Brazilië was ooit de grootste kolonie van Portugal, maar inmiddels heeft Brazilië juist grote invloed op Portugal. In elk geval op cultureel vlak, want taal, muziek en eten in Portugal worden inmiddels sterk beïnvloed door Brazilië. Dat zie je dus overal.