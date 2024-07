NOS Nieuws • vandaag, 11:55

Auto ramt een net gerenoveerd huis in Boxtel: 'Het is een grote ravage'

Een auto is vanochtend vroeg gecrasht op de gevel van een dijkhuis in Boxtel. De automobilist raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het huis is zwaar beschadigd en wordt onderzocht of het nog bewoonbaar is.