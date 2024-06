NOS Nieuws • gisteren, 21:08

Cassave en bakkeljauw: in aanloop naar Keti Koti wordt heri heri gemaakt

In het Koninklijk paleis op de Dam in Amsterdam is hard gewerkt om heri heri te maken. De maaltijd die vroeger rantsoen was voor tot slaaf gemaakten, wordt een dag voor de herdenking van het slavernijverleden gegeten.